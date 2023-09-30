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Россияне усиливают давление у Купянска и пытаются вступать там в бой, - разведка Эстонии

Суббота 30 сентября 2023 00:59
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Россияне усиливают давление у Купянска и пытаются вступать там в бой, - разведка Эстонии Фото: российский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские войска увеличивают давление на Купянском направлении. ВСУ пытаются контратаковать, потому что местность удобна для обороны.

Об этом заявила разведка Эстонии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По данным разведки Эстонии, российские войска концентрируют силы и формируют поле сражения. В частности, они уничтожили мост через реку Оскол.

При этом части 25-й общевойсковой армии РФ в большинстве своем не введены в бой. Россияне продолжают "прощупывать" украинскую оборону и сдерживать подразделения ВСУ. Они пытаются заставить украинские силы к решительным действиям.

Обстановка на линии Лиман – Купянск остается сложной, но украинцы ее контролируют.

Бои под Купянском и Лиманом

В последние месяцы российские оккупанты активизировали наступление на Купянском и Лиманском направлениях. Британская разведка предполагает, что на фоне успеха ВСУ на юге российские оккупанты могут усилить наступление на направление Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев.

Ранее Силы обороны отмечали, что захватчики пытались сформировать ударный кулак, но им не хватает техники.

Однако, по последним сведениям, атаки россиян не добились успехов, а ранее анонсированное наступление провалилось.

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