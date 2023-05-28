Росіяни посилюють фланги Бахмута десантниками: карти боїв від ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

27 травня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на північний схід від Куп’янська та на південь від Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 травня, показують, що російські війська, ймовірно, просунулися на північний захід від Білогорівки Луганської області (12 км на південь від Кремінної).

27 травня Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки та Масютівки Харківської області (13 км на північний схід від Куп’янська).

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська відбили кілька нещодавно втрачених позицій на південний схід від Білогорівки, хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цього твердження.

Інший російський "воєнкор" стверджував, що російські сили просунулися до двох кілометрів від Масютівки, хоча ISW не бачив візуального підтвердження цього просування, ані підтвердження того, що російські сили контролюють Масютівку. Він стверджує, що бої тривають поблизу Дворічної (16 км на північний схід від Куп’янська) та Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська).

Речник російського Західного угруповання військ (Західного військового округу) Сергій Зибінський стверджував, що російські війська також вели наступальні дії поблизу Мовчанового (10 км на північний схід від Куп’янська) і знищили в цьому районі український взвод.

Бої на Донбасі

Перекидання Росією підрозділів так званої "ДНР" до Бахмута може знизити темпи наступальних дій РФ на лінії Авдіївка-Донецьк. Раніше ISW оцінювало, що російське військове командування активно спрямувало різноманітні елементи так званої "ДНР" на лінію фронту Авдіївка-Донецьк.

Останніми днями російські атаки в районі міста Авдіївка-Донецьк, схоже, зменшилися, що може бути пов’язано з перекиданням цих сил до Бахмута. 27 травня український Генштаб повідомив, що російські війська провели 13 бойових дій на сході України, з яких 7 обстрілів – у районі Мар’їнки (приблизно 19 км на захід від Донецька).

Український Генштаб раніше повідомляв, що російські війська 20 разів атакували тільки Мар’їнку в день оголошення ПВК "Вагнер" перемоги над Бахмутом 20 травня. Наступ росіян навколо Авдіївки неухильно зменшувався принаймні з 8 квітня після того, як російське військове командування спробувало активізувати наступальні дії поблизу населеного пункту в середині березня, а перекидання підрозділів так званої "ДНР" до Бахмута може ще більше уповільнити зусилля Росії на лінії Авдіївка-Донецьк.

Можливо, російське військове командування перекидає підрозділи так званої "ДНР", які діють у добре оборонюваному районі міста Авдіївка-Донецьк, щоб не робити інших напрямків уразливими або забезпечити швидке підкріплення міста Бахмут.

Однак російське військове командування, схоже, посилює фланги Бахмута регулярними формуваннями. Міністерство оборони Великої Британії оцінило, що протягом останніх тижнів частини 31-ї бригади ВДВ Росії, ймовірно, перекинулися з лінії Сватове-Кремінна для посилення флангів Бахмута.

Раніше українські військові повідомляли, що російські війська перекидають на бахмутський напрямок невизначені підрозділи ВДВ, мотострілки та спецназ після успішних українських контратак на флангах Бахмута. ISW також бачив козацькі загони, які діяли в Соледарі, хоча ці загони, ймовірно, раніше діяли в цьому районі.

27 травня російські війська продовжували безуспішні наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили наступ російських військ на Первомайське та Сіверне в межах 12 км на захід від Авдіївки, а також сім атак на Мар’їнку (приблизно 20 км на південний захід від с. м. Донецьк).

Пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що російські війська проводили бойову розвідку в напрямку Новокалинове (приблизно 12 км на північ від Авдіївки) з Красногорівки (приблизно 9 км на північ від Авдіївки). Він також стверджував, що російські війська відбили українську контратаку через трасу Н20 від Новокалинового.

Інший пов’язаний з Кремлем "воєнкор" заявив, що російські війська продовжують штурм Мар’їнки та безуспішно ведуть наступальні операції в Красногорівці (приблизно 19 км на захід від Донецька). У так званій "ДНР" заявили, що на Авдіївському напрямку діє 10-й окремий танковий батальйон 1-го армійського корпусу.

Російські джерела також повідомили, що на Невельському напрямку (приблизно 18 км на північний захід від Донецька) діють підрозділи 110-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (колишньої 100-ї бригади 1-го армійського корпусу).

Російські війська 27 травня не проводили наступальних дій на південний захід від Донецька та продовжували наносити артилерійські та авіаудари по українських позиціях у цьому районі.

Повідомляється, що російський військовий розширив відеоматеріал, на якому видно, як підрозділи російської 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії (СВО) обстрілюють українські позиції на Вугледарському напрямку. Генштаб України заднім числом повідомив, що невказані російські ВДВ брали участь в атаці на Вугледар у лютому 2023 року та зазнали великих втрат.

26 травня російські джерела розширили кадри, які нібито показують наслідки українського удару по металургійному комбінату "Азовсталь" у Маріуполі двома ракетами дальньої дії. Російські джерела також стверджували, що російська ППО збила одну з двох ракет.

"Південна вісь"

27 травня російські війська продовжували обстрілювати південь України артилерією, безпілотниками та авіацією. Українське Південне оперативне командування повідомило, що російські війська завдали авіаударів з БПЛА "Шахед" по Бериславському району Херсонської області та по Миколаївській області.

Російські джерела стверджували, що 26 травня російські війська завдали удару по залізничній станції Обводна в Дніпропетровській області. Українське Південне оперативне командування повідомило 27 травня, що основною тактикою російських військ на півдні України є контрбатарейний вогонь.

27 травня українські війська продовжували завдавати ударів по тилових вузлах у Запорізькій області. Російські та українські джерела повідомляли, що 27 травня українські війська завдали ударів по Пологам та Бердянську Запорізької області. Деякі російські джерела стверджували, що російська протиповітряна оборона перехопила українські ракети Storm Shadow, спрямовані на Бердянськ 26 травня, про що нещодавно повідомило ISW.

Головне управління військової розвідки України (ГУР) 26 травня попередило, що російські війська готуються до масштабних провокацій для створення радіологічної небезпеки на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). 27 травня ГУР опублікувала аудіоперехоплення, в яких російські військові стверджують, що невідомі безпілотники скинули хімзброю в Енергодарі.

У ГУР заявили, що Росія має намір фальшиво звинуватити Україну в атаках і має на меті зірвати майбутній український контрнаступ. ISW не має незалежного підтвердження того, що Росія готується здійснити ядерну або хімічну атаку під помилковим прапором в окупованій Запорізькій області, але звіти ГУР узгоджуються з давніми розвінчаними інформаційними операціями Кремля.

ISW, зокрема, повідомляв про попередні спроби Кремля створити умови для атак під помилковим прапором як приводу для повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році та підірвати підтримку України Заходом, а офіційні особи США раніше спростовували заяви про те, що Україна готувалася до проведення хімічних атак. Кремль також раніше звинувачував сирійські опозиційні групи у проведенні хімічних атак, які сирійський уряд фактично проводив сам.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що розвідувальне судно типу "Іван Хурс" "Юрій Іванов" повернулося в порт Севастополя 26 травня для поповнення запасів після заявленого нападу на судно 24 травня.

Ситуація на фронті 27 травня

За інформцією Генерального штабу ЗСУ, за останню добу сталося 13 бойових зіткнень в Луганській та Донецькій областях.

А на ранок цього дня загальні втрати росіян у війні з Україною склали 206 200 солдатів. За останню добу ЗСУ знищили 480 загарбників, 31 безпілотник та 10 крилатих ракет.

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