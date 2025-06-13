Росіяни посилили штурми біля Торецька, але були знищені, - ОТУ "Луганськ"
Російські війська посилили штурмові дії у районі населеного пункту Яблунівка, що розташований південніше міста Торецьк в Донецькій області.
Про це заявив речник ОТУ "Луганськ", підполковник Дмитро Запорожець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон "Єдині новини".
За його словами, на цьому напрямку противник концентрує зусилля, застосовує мототехніку та намагається накопичувати сили в зелених насадженнях і посадках, готуючись до подальших штурмів. Але росіян активно знищують.
"У певний період ситуація тут була нестабільною, однак зараз обстановка контрольована. Захисники завдають ворогу значних втрат. Лише за один день 36-та окрема бригада морської піхоти ліквідувала 35 окупантів у напрямку Яблунівки", - повідомив Запорожець.
Він додав, що українські сили регулярно знищують ворожі штурмові групи та логістику, зокрема й у глибині ворожих тилів. Активно працює і розвідка, включаючи використання інженерних засобів протидії.
"Намагаємося знищувати його логістичні заходи, які він проводить у глибокому тилу", - повідомив військовий.
Що відомо про Торецьк
До війни 2014 року Торецьк (раніше - Дзержинськ) був містом із населенням близько 35 тисяч і активним промисловим життям. Основу економіки становили шахти, які забезпечували роботою більшість мешканців. Важливу роль відігравала й місцева залізнична станція, яка слугувала ключовим логістичним центром.
Раніше ми писали про те, що ситуація навколо Торецька погіршується, у випадку, якщо росіяни візьмуть його під свій контроль, то "відкриють" вже Костянтинівський напрямок.
Детальніше про ситуацію на Торецькому та інших напрямках в Україні можна дізнатись в новому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
РБК-Україна також повідомляло про те, як виглядає зруйнований Торецьк після вторгнення Росії. На знімках показано місто до та після російського вторгнення.
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