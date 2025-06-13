Россияне усилили штурмы возле Торецка, но были уничтожены, - ОТГ "Луганск"

Российские войска усилили штурмовые действия в районе населенного пункта Яблоновка, который расположен южнее города Торецк в Донецкой области.

Об этом заявил спикер ОТГ "Луганск", подполковник Дмитрий Запорожец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон "Единые новости".

По его словам, на этом направлении противник концентрирует усилия, применяет мототехнику и пытается накапливать силы в зеленых насаждениях и посадках, готовясь к дальнейшим штурмам. Но россиян активно уничтожают.

"В определенный период ситуация здесь была нестабильной, однако сейчас обстановка контролируемая. Защитники наносят врагу значительные потери. Только за один день 36-я отдельная бригада морской пехоты ликвидировала 35 оккупантов в направлении Яблоновки", - сообщил Запорожец.

Он добавил, что украинские силы регулярно уничтожают вражеские штурмовые группы и логистику, в том числе и в глубине вражеских тылов. Активно работает и разведка, включая использование инженерных средств противодействия.

"Пытаемся уничтожать его логистические мероприятия, которые он проводит в глубоком тылу", - сообщил военный.