UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни посилили обстріли Харківської області: Синєгубов розкрив деталі

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти посилили обстріл Харківської області. Це стосується низки районів регіону.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У нас посилилися обстріли по населених пунктах області. Це і північ, північно-східний напрямок, це Харківський район, це Богодухівський район, це Чугуївський район, Вовчанський напрямок, і, звичайно, Куп'янський, де проходить фактично лінія фронту", - розповів чиновник.

Він уточнив, що вчора, 2 квітня, місто Куп'янськ було під масованим ударом ворога. У селі Новоосинове загинув чоловік та його 11-річний син.

"До речі, з цього населеного пункту було проведено примусову евакуацію сімей з дітьми. Проте вказана сім'я, на жаль для нас і для себе, повернулася до цього населеного пункту і ось маємо такі трагічні наслідки", - зазначив Синєгубов.

За його словами, росіяни фактично знищують критичну інфраструктуру, транспортну інфраструктуру, мости. Для цього ворог використовує артилерію, керовані авіабомби і не лише.

"І по місту Харкову почав застосовувати керований боєприпас, це такий різновид КАБу, меншої потужності, проте має більшу дистанцію, на яку може бути спрямований. Так дійсно, завдавав ударів по Харкову, житловій інфраструктурі, тобто це виключно цивільні наші будинки", - додав чиновник.

Він уточнив, що удари завдаються лише по цивільних об'єктах.

Обстріли Харкова новим КАБом

Нагадаємо, 27 березня армія РФ вперше завдала удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу великого калібру. Йдеться про бомбу УМПБ Д-30 СН.

Синєгубов уточнював, що такий боєприпас може долетіти до будь-якого району міста. Експерти встановили, що росіяни випустили КАБи із літаків класу Су, але вони мають можливість запускати їх із РСЗВ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України