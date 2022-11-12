Росіяни пошкодили дамбу у Новій Каховці: супутникові знімки

Російські окупанти пошкодили дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Супутник зафіксував нові ушкодження греблі у Новій Каховці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Maxar Technologies у Twitter.

Знімки були зроблені близько 10:25 вчора, 11 листопада. Зображення свідчать, що дамба має значні пошкодження. Зокрема, зруйновані окремі ділянки греблі та шлюзи.

Фото: супутник зафіксував пошкодження дамби Каховської ГЕС (twitter.com/Maxar)

При цьому окупанти сьогодні опублікували відео нібито підриву мосту біля Каховської ГЕС.

Варто зазначити, раніше ЗМІ та місцеві Telegram-канали повідомляли, що секції дамби Каховської ГЕС пошкоджені поруч із західним берегом Дніпра. Відомо, що вода витікає із трьох шлюзових воріт греблі. Проте поки невідомо, чи можна її використовувати для переправи.