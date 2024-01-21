Росіяни поширюють новий фейк про мітинги в Україні: що вигадала пропаганда

Російська пропаганда вигадала новий фейк. Окупанти поширюють інформацію, що нібито мітинги в Україні дозволили розганяти жорстко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації у Telegram.
Ворожі Telegram-канали поширюють інформацію, що нібито поліції в Україні в умовах "соціальної напруженості" дозволили використовувати для розгону будь-яких мітингів травматичну зброю, гумові палиці та сльозогінний газ.
Як доказ у мережі поширюють фото наказу, який начебто підписав голова Міністерства внутрішніх справ.
Центр протидії дезінформації з посиланням на речницю МВС Марʼяну Реву повідомляє, що так званий наказ є фейковим, як і його зміст.
Документ не відповідає вимогам офіційного діловодства. Всі правила та підстави застосування спецзасобів чітко прописані у Законі" Про Національну поліцію" ст. 45 "Застосування спеціальних засобів".
Нагадаємо, останнім часом російські пропагандисти все частіше розповсюджують фейки, пов'язані з війною проти України.
Зокрема, нещодавно ворог вигадав, що в Україні почали вручати повістки за допомогою додатку "Дія". Така інформація виявилася хибною.
Також пропагандисти розповсюджували відео в соцмережах з нібито заявою президента України Володимира Зеленського про "скасування військового стану в 10 областях". Воно було фейковим.
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