Россияне распространяют новый фейк о митингах в Украине: что придумала пропаганда

Российская пропаганда придумала новый фейк. Оккупанты распространяют информацию, что якобы митинги в Украине разрешили разгонять жестко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.
Вражеские Telegram-каналы распространяют информацию, что якобы полиции в Украине в условиях "социальной напряженности" разрешили использовать для разгона любых митингов травматическое оружие, резиновые палки и слезоточивый газ.
Как доказательство в сети распространяют фото приказа, который якобы подписал глава Министерства внутренних дел.
Центр противодействия дезинформации со ссылкой на спикера МВД Марьяну Реву сообщает, что так называемый приказ является фейковым, как и его содержание.
Документ не отвечает требованиям официального делопроизводства. Все правила и основания применения спецсредств четко прописаны в Законе "О Национальной полиции" ст. 45 "Применение специальных средств".
Напомним, в последнее время российские пропагандисты все чаще распространяют фейки, связанные с войной против Украины.
В частности, недавно враг придумал, что в Украине начали вручать повестки с помощью приложения "Дія". Такая информация оказалась ложной.
Также пропагандисты распространяли видео в соцсетях с якобы заявлением президента Украины Владимира Зеленского о "отмене военного положения в 10 областях". Оно было фейковым.
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