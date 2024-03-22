Росіяни поширюють ІПСО про підготовку до "оточення Харкова". Терехов прокоментував

Російські ЗМІ поширюють інформацію про підготовку до прихованої мобілізації для "оточення Харкова". Водночас мер міста Ігор Терехов називає це черговою ворожою ІПСО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ігоря Терехова в ефірі телемарафону та російське видання "Верстка".
У російському виданні "Верстка" сьогодні, 22 березня, з'явився матеріал про те, що Міноборони РФ нібито планує масовий набір в армію і готується до прихованої мобілізації для оточення Харкова.
"Осаджувати найбільше місто на сході України відправлять тих, хто зараз прикриває кордони від обстрілів ЗСУ під Бєлгородом і Курськом. А їх змінять строковики - без місяця дембеля - і резервісти", - йдеться у статті.
Як повідомляє видання, до лав російської армії найближчим часом планують набрати щонайменше 300 тисяч осіб. Їх всіх відправлять на фронт в Україну.
За словами Терехова, це все просто російська ІПСО, щоб налякати харків'ян.
"Харків'яни - виважені люди, вони все розуміють. Росіяни роблять все, щоб це тиснуло на людей, щоб люди боялися. Але ми переживали й скрутніше становище, і цей виклик переживемо. Харків - залізобетон", - наголосив мер.
Нагадаємо, у лютому колишній начальник пресслужби оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів про те, що потужного угрупування росіян з метою повторного наступу на Харків не фіксується.
Водночас він наголошував на тому, що українські Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій.
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