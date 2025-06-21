Росіяни поширюють фейк про "затримання" поляків в Україні: ЦПД спростував

Пропаганда поширює відео, в якому стверджується, що СБУ нібито затримала двох громадян Польщі за наявність картки з текстом польського гімну та символікою повстанців, які боролися за незалежність Польщі.

Росіяни стверджують, поляків звинуватили у "порушенні цілісності українських територій" та "поширенні сепаратистських ідей".

ЦПД зазначає, що чергова постановка ворога, спрямована на дискредитацію України та розпалювання ворожнечі між українцями й поляками. Центр верифікував інформацію в СБУ і встановив, що жодних подібних затримань не відбувалося.

Як зазначається, постановочне відео виконано у кращій якості, ніж попередні фейки. Проте на його фальсифікацію вказують такі ознаки:

логотип СБУ зміщений і скопійований;

у кадрі присутні елементи, нетипові для офіційного відео затримань СБУ;

сцена затримання виглядає зрежисованою, "затриманий" лежить на землі, поруч із ним - троє "спецпризначенців" та оператор.



Фото: РФ поширює новий фейк про Україну (t.me/CenterCounteringDisinformation)