Росіяни поширюють фейк, що Зеленський нібито придбав казино на Кіпрі, - ЦПД
Ворожа пропаганда поширює фейк про те, що президент України Володимир Зеленський нібито став власником одного з найбільших казино Європи на Кіпрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Там зазначають, що це чергова брехня, метою якої є дискредитація України та її влади в очах світової спільноти.
Російські пропагандисти поширюють цю брехню з посиланням на турецьке медіа. Воно пише, що розташована у кіпрському місті Кіренія компанія, яка придбала готель-казино Vuni Palace, нібито належить Зеленському.
При цьому видання не наводить жодних доказів своєї заяви, зазначають у ЦПД.
Нагадаємо, кілька днів тому у Росії поширили новий фейк про нібито "знищення" українських катерів та кораблів.
За даними ВМС України, прикриваючись намаганням вразити кораблі Військово-Морських Сил ЗС України, РФ вчергове завдала удару по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру.
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