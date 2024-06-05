Росіяни поширюють фейк, що Зеленський нібито придбав казино на Кіпрі, - ЦПД

Ворожа пропаганда поширює фейк про те, що президент України Володимир Зеленський нібито став власником одного з найбільших казино Європи на Кіпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

Там зазначають, що це чергова брехня, метою якої є дискредитація України та її влади в очах світової спільноти.

Російські пропагандисти поширюють цю брехню з посиланням на турецьке медіа. Воно пише, що розташована у кіпрському місті Кіренія компанія, яка придбала готель-казино Vuni Palace, нібито належить Зеленському.

При цьому видання не наводить жодних доказів своєї заяви, зазначають у ЦПД.