Россияне распространяют фейк, что Зеленский якобы купил казино на Кипре, - ЦПД
Вражеская пропаганда распространяет фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы стал владельцем одного из самых больших казино Европы на Кипре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Там отмечают, что это очередная ложь, целью которой является дискредитация Украины и ее власти в глазах мирового сообщества.
Российские пропагандисты распространяют это вранье со ссылкой на турецкое медиа. Оно пишет, что расположенная в кипрском городе Кирения компания, которая приобрела отель-казино Vuni Palace, якобы принадлежит Зеленскому.
При этом издание не приводит никаких доказательств своего заявления, отмечают в ЦПИ.
Напомним, несколько дней назад в России распространили новый фейк о якобы "уничтожении" украинских катеров и кораблей.
По данным ВМС Украины, прикрываясь попыткой поразить корабли Военно-Морских Сил ВС Украины, РФ в очередной раз нанесла удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру.
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