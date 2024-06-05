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Россияне распространяют фейк, что Зеленский якобы купил казино на Кипре, - ЦПД

Среда 05 июня 2024 02:24
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Россияне распространяют фейк, что Зеленский якобы купил казино на Кипре, - ЦПД Фото: президент Украины Владимир Зеленский (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Вражеская пропаганда распространяет фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы стал владельцем одного из самых больших казино Европы на Кипре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Там отмечают, что это очередная ложь, целью которой является дискредитация Украины и ее власти в глазах мирового сообщества.

Российские пропагандисты распространяют это вранье со ссылкой на турецкое медиа. Оно пишет, что расположенная в кипрском городе Кирения компания, которая приобрела отель-казино Vuni Palace, якобы принадлежит Зеленскому.

При этом издание не приводит никаких доказательств своего заявления, отмечают в ЦПИ.

Напомним, несколько дней назад в России распространили новый фейк о якобы "уничтожении" украинских катеров и кораблей.

По данным ВМС Украины, прикрываясь попыткой поразить корабли Военно-Морских Сил ВС Украины, РФ в очередной раз нанесла удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Фейки
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