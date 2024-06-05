Россияне распространяют фейк, что Зеленский якобы купил казино на Кипре, - ЦПД

Вражеская пропаганда распространяет фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы стал владельцем одного из самых больших казино Европы на Кипре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Там отмечают, что это очередная ложь, целью которой является дискредитация Украины и ее власти в глазах мирового сообщества.

Российские пропагандисты распространяют это вранье со ссылкой на турецкое медиа. Оно пишет, что расположенная в кипрском городе Кирения компания, которая приобрела отель-казино Vuni Palace, якобы принадлежит Зеленскому.

При этом издание не приводит никаких доказательств своего заявления, отмечают в ЦПИ.