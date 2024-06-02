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Окупанти "знищили" кораблі та катери України. У ВМС розвіяли новий фейк РФ

Україна, Неділя 02 червня 2024 15:53
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Окупанти "знищили" кораблі та катери України. У ВМС розвіяли новий фейк РФ Фото: в Росії вигадали новий фейк про "знищення" кораблі та катерів України (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії поширили новий фейк про нібито "знищення" українських катерів та кораблів. У ВМС спростували інформацію.

Про це це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"У російських так званих ЗМІ розповсюджується дезінформація щодо знищення кораблів та катерів Військово-Морських Сил ЗС України", - констатують військові.

Так, за даними ВМС України, прикриваючись намаганням вразити кораблі Військово-Морських Сил ЗС України, РФ вчергове завдала удару по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру, інформація щодо наявності постраждалих серед цивільного населення уточнюється.

"Кораблі та катери Військово-Морських Сил ЗС України продовжують захищати Україну з морського напрямку. Вчергове просимо не допомагати ворогу та не поширювати російські фейки. Довіряйте лише офіційним джерелам",- звернулись до українців військові, зазначивши, що Росія продовжує робити все можливе, щоб заблокувати морські шляхи до портів України.

Знищення суден РФ

Нещодавно українські розвідники провели чергову успішну операцію у тимчасово окупованому Криму.

Джерела РБК-Україна у спецслужбах розповіли, що 30 травня в Криму були вражені два катери російських окупантів "Тунець". Також, за даними РосЗМІ, затонув лоцманський катер "Мечта".

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