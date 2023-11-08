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Росіяни поширюють діпфейки з керівництвом України: як відрізнити брехню

Фото: військові закликали не довіряти діпфейкам, які поширюють росіяни (freepik)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти поширюють у мережі фейкові відео з військовим та політичним керівництвом України. Громадян закликали не довіряти російській брехні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

Останнім часом росіяни почали частіше поширювати у мережі відео-діпфейки. Це ролики створені нейромережами.

Для таких відео окупанти найчастіше використовують представників влади чи військового командування, які нібито закликають українців битися між собою.

"Офіційно повідомляємо, що все воєнно-політичне керівництво України єдине, мета - перемога над ворогом - незмінна і жодний фейк, наскільки б технічно зробленим він не був, не вплине на її досягнення", - йдеться у повідомленні.

Військові закликають громадян використовувати критичне мислення і довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Щоб відрізнити діпфейк, потрібно перевірити, чи поширене у мережі сумнівне відео було опубліковане на офіційному джерелі. Якщо ні - то не варто поширювати російську брехню.

Що цьому передувало

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. На опублікованих кадрах він нібито закликає українців до "перевороту", а військових - "не підкорятися злочинним наказам влади". 

Також росіяни за допомогою штучного інтелекту створювали цілі сюжети про нібито відключення світла в Україні. Такі ролики поширювали у соцмережах.

Довідка: діпфейк - це відео-підробки, які були синтезовані нейромережами. У таких роликах на зображення чи відео накладають інші матеріали. Таким чином вдається отримати ролик, який повністю копіює рухи людини, її міміку та жести.

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Російська ФедераціяВалерій ЗалужнийфейкиВійна в Україні