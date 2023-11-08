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Россияне распространяют дипфейки с руководством Украины: как отличить ложь

Фото: военные призвали не доверять дипфейкам, которые распространяют россияне (freepik)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты распространяют в сети фейковые видео с военным и политическим руководством Украины. Граждан призывали не доверять российской лжи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

В последнее время россияне стали чаще распространять в сети видео-дипфейки. Это ролики созданные нейросетями.

Для таких видео оккупанты чаще всего используют представителей власти или военного командования, которые якобы призывают украинцев враждовать между собой.

"Официально сообщаем, что все военно-политическое руководство Украины едино, цель - победа над врагом - неизменна и никакой фейк, насколько бы технически сделан он не был, не повлияет на ее достижение", - говорится в сообщении.

Военные призывают людей использовать критическое мышление и доверять только проверенным источникам информации. Чтобы отличить дипфейк, нужно проверить, было ли распространенное в сети сомнительное видео опубликовано на официальном источнике. Если нет - то не стоит распространять российскую ложь.

Что этому предшествовало

Напомним, недавно в сети появилось видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. На опубликованных кадрах он якобы призывает украинцев к "перевороту", а военных - "не подчиняться преступным приказам власти".

Также россияне с помощью искусственного интеллекта создавали целые сюжеты о якобы отключении света в Украине. Такие ролики распространялись в соцсетях.

Справка: дипфейк - это видео-подделки, которые были синтезированы нейросетями. В таких роликах на изображения или видео накладываются другие материалы. Таким образом удается получить ролик, который полностью копирует движения человека, его мимику и жесты.

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