Россияне распространяют дипфейки с руководством Украины: как отличить ложь

В последнее время россияне стали чаще распространять в сети видео-дипфейки. Это ролики созданные нейросетями.

Для таких видео оккупанты чаще всего используют представителей власти или военного командования, которые якобы призывают украинцев враждовать между собой.

"Официально сообщаем, что все военно-политическое руководство Украины едино, цель - победа над врагом - неизменна и никакой фейк, насколько бы технически сделан он не был, не повлияет на ее достижение", - говорится в сообщении.

Военные призывают людей использовать критическое мышление и доверять только проверенным источникам информации. Чтобы отличить дипфейк, нужно проверить, было ли распространенное в сети сомнительное видео опубликовано на официальном источнике. Если нет - то не стоит распространять российскую ложь.

Что этому предшествовало

Напомним, недавно в сети появилось видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. На опубликованных кадрах он якобы призывает украинцев к "перевороту", а военных - "не подчиняться преступным приказам власти".

Также россияне с помощью искусственного интеллекта создавали целые сюжеты о якобы отключении света в Украине. Такие ролики распространялись в соцсетях.

Справка: дипфейк - это видео-подделки, которые были синтезированы нейросетями. В таких роликах на изображения или видео накладываются другие материалы. Таким образом удается получить ролик, который полностью копирует движения человека, его мимику и жесты.