Росіяни поширили фейк про зникнення Залужного. Міноборони спростувало

"Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались", - сказала Маляр.

За її словами, російські фейки це типова інформаційна технологія спрямована на деморалізацію українського війська. Та зазначила, що по часу дії вона дуже коротка - від декількох годин до одного дня, адже інформацію легко перевірити.

"Наразі, момент поширення зрозумілий - пік напруги в Бахмуті, коли навіть декілька деморалізованих військових з нашого боку їм полегшать ситуацію. Власне, заради цього і купа передчасних повідомлень про "взяття" Бахмута", - додала вона.

Чутки навколо Бахмуту

Протягом понад десяти місяців російські окупанти намагаються захопити місто Бахмут в Донецькій області. Всупереч постійному тиску з боку окупантів, українські військові не здаються і продовжують боротьбу за незалежність своєї країни.

Вчора з'явилась інформація, про те, що засновник російської ПВК "Вагнера" визнав, що найманці не можуть оточити підрозділи ЗСУ в Бахмуті та звинуватив Міноборони РФ у втраті вигідних позицій. А вже сьогодні Пригожин заявив, що окупанти нібито повністю контролюють місто.

Водночас українська сторона рішуче спростовує ці заяви, надаючи свої докази. Речник Східного угруповання військ ЗСУ, Сергій Череватий, заявив, що інформація про відступ українських військових з Бахмута, яку поширює Пригожин, є неправдою. Він наголосив, що українські підрозділи продовжують активні бойові дії в районі Бахмуту і залишаються на передовій.

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