Росіяни попередньо запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95

Дронова атака Росії

В ніч на 25 лютого російські терористи знову масовано атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

У Сумах ворожий БпЛА пошкодив житловий будинок, є постраждалий.

Також загарбники вдарили по місту Дергачі у передмісті Харкова. Внаслідок атаки є постраждалі серед місцевого населення.

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