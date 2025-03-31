Росіяни понад 50 разів атакували на Покровському напрямку: яка ситуація на фронті

За даними Генштабу, від початку доби на фронті відбулося 175 бойових зіткнень. Окупанти завдали одного ракетного та 73 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 118 КАБів.

Крім цього, росіяни залучили для ураження близько 650 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку наші війська відбивали шість атак противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник провів дев’ять штурмів позицій наших оборонців в бік Піщаного, Нової Кругляківки, Петропавлівки та неподалік Загризового, Степової Новоселівки. Українські захисники зупинили вже сім ворожих атак, два бої ще тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 26 разів атакували позиції українців поблизу Надії, Діброви, Колодязів, в напрямках Нового, Серебрянки, Торського, Зеленої Долини і Новомихайлівки. До цього часу незавершеними залишаються шість боєзіткнень.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три штурми позицій наших підрозділів поблизу Білогорівки та Івано-Дар’ївки. Дві атаки вже зупинено нашими захисниками.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано сім бойових зіткнень, ворог атакував в районі Часового Яру та в напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районі Торецька. На даний час триває один бій.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 56 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Калинове, Удачне, Зелене, Шевченко, Котлине, Сергіївка, Новосергіївка, Новоолександрівка, Успенівка, Срібне, Котлярівка, Богданівка, Андріївка, Олексіївка та в напрямках Троїцького та Горіхового.

Дотепер триває шість боєзіткнень. Авіаційних ударів зазнали Покровськ, Удачне, Зоря, Новопідгорне, Райполе, Запоріжжя та Новоукраїнка.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 382 окупанта, 233 з них - безповоротно. Також знищено три танки, чотири автомобілі, три бойові машини піхоти, два мотоцикли, три багатоцільових тягачі легкоброньованих, також було суттєво пошкоджено три танки, автомобіль, бойову машину піхоти та міномет російських загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів атакував поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Дніпроенергії та в напрямку Розливу. Наші оборонці вже успішно зупинили п’ять атак противника, точаться бої у чотирьох локаціях. Авіаударів зазнали Новопавлівка, Багатир, Одрадне та Веселе.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили дев’ять атак поблизу Новосілки, Привільного та в напрямку Вільного Поля і Новополя. Крім того, ворог завдавав авіаційних ударів в районах населених пунктів Темирівка, Великомихайлівка, Зелене Поле.

На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції наших оборонців, намагаючись просунутись в напрямках населених пунктів Малі Щербаки, Лобкове, Щербаки, Кам’янське та Новоданилівка. Авіаудару зазнала Малокатеринівка.

На Придніпровському напрямку агресор проводив одну наступальну дію, успіху не мав.

В операційній зоні у Курській області підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 26 атак російських загарбників, три боєзіткнення тривають. Крім цього, ворог завдав 24 авіаційних ударів із застосуванням 36 керованих бомб, а також здійснив 211 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню