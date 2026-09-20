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Росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину, є поранені та руйнування

19:15 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину (t.me/dnipropetrovskaODA)

Внаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській області отримали поранення п'ятеро цивільних людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександра Ганжі.

Окупанти понад 50 разів за добу атакували два райони області.

Для ударів ворог застосовував артилерію та безпілотники.

Наслідки атак у Нікопольському районі

На Нікопольщині під ворожими ударами опинилися Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади.

Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні будинки, приватний будинок, магазини та аптеки, автомобілі.

Через російські удари поранення отримали п'ятеро людей.

До лікарні у стані середньої тяжкості госпіталізували 41-річну жінку. Ще четверо чоловіків віком 19, 55, 56 та 64 років лікуватимуться амбулаторно.

Фото: наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ситуація в Криворізькому районі

На Криворіжжі війська РФ цілили по Зеленодольській громаді. У результаті атаки зазнав пошкоджень приватний будинок.

Ситуація на Дніпропетровщині

Нагадаємо, що російські війська продовжують систематично обстрілювати населені пункти Дніпропетровської області.

Зокрема, 16 вересня окупанти завдали удару дроном по пасажирському автобусу у Нікопольському районі, внаслідок чого загинули п'ятеро людей і ще щонайменше семеро дістали поранень.

Крім того, у ніч на 12 вересня РФ атакувала балістичною ракетою Кривий Ріг, унаслідок чого загинула одна людина та двоє отримали поранення.

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