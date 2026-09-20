Росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину, є поранені та руйнування

Внаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській області отримали поранення п'ятеро цивільних людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександра Ганжі.
Окупанти понад 50 разів за добу атакували два райони області.
Для ударів ворог застосовував артилерію та безпілотники.
На Нікопольщині під ворожими ударами опинилися Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади.
Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні будинки, приватний будинок, магазини та аптеки, автомобілі.
Через російські удари поранення отримали п'ятеро людей.
До лікарні у стані середньої тяжкості госпіталізували 41-річну жінку. Ще четверо чоловіків віком 19, 55, 56 та 64 років лікуватимуться амбулаторно.
Фото: наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину (t.me/dnipropetrovskaODA)
На Криворіжжі війська РФ цілили по Зеленодольській громаді. У результаті атаки зазнав пошкоджень приватний будинок.
Нагадаємо, що російські війська продовжують систематично обстрілювати населені пункти Дніпропетровської області.
Зокрема, 16 вересня окупанти завдали удару дроном по пасажирському автобусу у Нікопольському районі, внаслідок чого загинули п'ятеро людей і ще щонайменше семеро дістали поранень.
Крім того, у ніч на 12 вересня РФ атакувала балістичною ракетою Кривий Ріг, унаслідок чого загинула одна людина та двоє отримали поранення.