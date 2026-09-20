Росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину, є поранені та руйнування

Окупанти понад 50 разів за добу атакували два райони області.

Для ударів ворог застосовував артилерію та безпілотники.

Наслідки атак у Нікопольському районі

На Нікопольщині під ворожими ударами опинилися Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади.

Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні будинки, приватний будинок, магазини та аптеки, автомобілі.

Через російські удари поранення отримали п'ятеро людей.

До лікарні у стані середньої тяжкості госпіталізували 41-річну жінку. Ще четверо чоловіків віком 19, 55, 56 та 64 років лікуватимуться амбулаторно.

Фото: наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ситуація в Криворізькому районі

На Криворіжжі війська РФ цілили по Зеленодольській громаді. У результаті атаки зазнав пошкоджень приватний будинок.