Россияне более 50 раз атаковали Днепропетровщину, есть раненые и разрушение

Ситуация на Днепропетровщине

Напомним, что российские войска продолжают систематически обстреливать населённые пункты Днепропетровской области.

В частности, 16 сентября кафиры нанесли удар дроном по пассажирскому автобусу в Никопольском районе, в результате чего погибли пять человек и еще по меньшей мере семь получили ранения.

Кроме того, в ночь на 12 сентября РФ атаковала баллистической ракетой Кривой Рог, в результате чего погиб один человек и двое получили ранения.