ua en ru
Пн, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни понад 30 разів атакували на Покровському напрямку: яка ситуація на фронті

Понеділок 22 вересня 2025 17:10
UA EN RU
Росіяни понад 30 разів атакували на Покровському напрямку: яка ситуація на фронті Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На фронті від початку доби 22 вересня відбулося 83 бойових зіткнення. Найбільш активно ворог штурмує на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили п’ять атак загарбників, ще три боєзіткнення тривають. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинув 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 103 артилерійські обстріли, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили п’ять ворожих атак, ще два боєзіткнення тривають. Противник атакує поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та у бік Одрадного й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку наші воїни успішно зупинили дві наступальні дії ворога в районах Куп’янська та Піщаного.

На Лиманському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень поблизу населених пунктів Ольгівка, Новоєгорівка, Греківка, Ставки, Шандриголове, Дерилове, Торське, Зарічне, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку на даний час тривають два боєзіткнення поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку загарбники 12 разів атакували в районах населених пунктів Плещіївка, Бересток, Катеринівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в бік Степанівки; наразі бої тривають у трьох локаціях.

На Покровському напрямку 32 рази протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. Шість бойових зіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор вісім разів намагався просунутися в районах населених пунктів Філія, Січневе, Шевченко, Соснівка, Новоіванівка, Тернове. Три бойові зіткнення ще тривають.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Запоріжжю та Залізничному Запорізької області; Львовому та Миколаївці Херсонської області.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 102 570 військових.

Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 960 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 1 танк, 1 бойову броньовану машину, 47 артилерійських систем, 3 гелікоптери, 403 дрони та іншу техніку ворога.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: ексспівробітник УДО отримав довічне ув'язнення
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: ексспівробітник УДО отримав довічне ув'язнення
Аналітика
Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"