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Росіяни понад 20 разів обстріляли Сумську область: є поранена

Фото: росіяни атакували Сумську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Загалом було зафіксовано 188 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Через сьогоднішню російську атаку в одній з громад Сумської області було поранено людину.

За даними ОВА, на території Краснопільської громади зафіксовано мінометні обстріли та артобстріли.

"Унаслідок одного з артобстрілів поранено цивільну особу. Також здійснено скидання з БПЛА вибухових пристроїв типу ВОГ", - пояснили в адміністрації.

Крім того, російські окупанти також атакували Юнаківську, Білопільську, Хотінську, Великописарівську, Шалигинську, Глухівську та Середино-Будську громади. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що сумський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки отримав нового керівника. Ним став полковник Валерій Васянович.

РБК-Україна також повідомляло, що російські війська обстріляли школу в Сумській області. Тоді від атаки загинула дитина.

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Сумська областьокупантиВійна Росії проти України