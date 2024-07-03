Росія вивела у Чорне море підводний човен з ракетами "Калібр"

Росія вивела у Чорне море підводний човен. На борту ракетоносія можуть бути "Калібри".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України у Telegram.

Як зазначається, на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває один підводний ракетоносій. На борту корабля може бути до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр".

За даними Сил оборони півдня України, в Азовському морі російські окупанти тримають три ворожі кораблі. Ракетоносіїв серед них немає.

Нагадаємо, зранку 3 липня Військово-морські сили ЗСУ повідомляли про відсутність ракетоносіїв у Чорному та Азовському морях.