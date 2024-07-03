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Росія вивела у Чорне море підводний човен з ракетами "Калібр"

Середа 03 липня 2024 16:23
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Росія вивела у Чорне море підводний човен з ракетами "Калібр" Фото: Росія тримає у Чорному морі ракетоносій (скриншот з відео)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вивела у Чорне море підводний човен. На борту ракетоносія можуть бути "Калібри".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України у Telegram.

Як зазначається, на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває один підводний ракетоносій. На борту корабля може бути до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр".

За даними Сил оборони півдня України, в Азовському морі російські окупанти тримають три ворожі кораблі. Ракетоносіїв серед них немає.

Нагадаємо, зранку 3 липня Військово-морські сили ЗСУ повідомляли про відсутність ракетоносіїв у Чорному та Азовському морях.

Як Росія використовує Чорне море

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська не лише пішли у наземний наступ, але й фактично окупували Азовське та Чорне моря.

Росіяни заблокували цивільне судноплавство та запускають з моря ракети по Україні. Завдяки українським захисникам у Чорному морі вдалося частково відновити експорт, але Азовське море поки заблоковане.

Українські військові за допомогою морських дронів атакують російські військові кораблі, а також порти, нафтобази, які постачають паливо окупантам. За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія втратила вже 28 кораблів різних типів та один підводний човен.

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