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Росіяни почали підіймати з дна "Новочеркаськ", потоплений у грудні 2023 року

Фото: росіяни почали підіймати з дна корабель "Новочеркаськ" (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни почали підіймати з дна Чорного моря корабель "Новочеркаськ". Сили оборони України потопили його у грудні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

У порту Феодосії почали підіймати з дна великий десантний російський корабель "Новочеркаськ". 

Як зазначають місцеві жителі, корабель витягують частинами. Зокрема, окупанти вже дістали уламок корми. 

Фото: росіяни почали підіймати з дна корабель "Новочеркаськ" (t.me/Crimeanwind)

 

Знищення "Новочеркаська"

Нагадаємо, що великий десантний російський корабель "Новочеркаськ" був потоплений у порту Феодосії 26 грудня 2023 року.

Сили оборони знищили ворожий корабель ракетним ударом. Це була не перша атака на "Новочеркаськ". Перший удар був 24 березня 2022 року. Тоді ракетні війська ЗСУ завдали удару по російських кораблях в акваторії Бердянська.

Як зазначали у ЗСУ, росіяни використовувати "Новочеркаськ" як логістичний об'єкт для транспортування важливих вантажів.

Детальніше про операцію українських військ зі знищення "Новочеркаська" - у матеріалі РБК-Україна.

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