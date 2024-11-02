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Россияне начали поднимать со дна "Новочеркасск", потопленный в декабре 2023 года

Фото: россияне начали поднимать со дна корабль "Новочеркасск" (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне начали поднимать со дна Черного моря корабль "Новочеркасск". Силы обороны Украины потопили его в декабре 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

В порту Феодосии начали поднимать со дна большой десантный российский корабль "Новочеркасск".

Как отмечают местные жители, корабль вытягивают частями. В частности, оккупанты уже достали обломок кормы.

Фото: россияне начали поднимать со дна корабль "Новочеркасск" (t.me/Crimeanwind)

 

 

Уничтожение "Новочеркасска"

Напомним, что большой десантный российский корабль "Новочеркасск" был потоплен в Феодосийском порту 26 декабря 2023 года.

Силы обороны уничтожили вражеский корабль ракетным ударом. Это была не первая атака на "Новочеркасск". Первый удар был 24 марта 2022 года. Тогда ракетные войска ВСУ нанесли удар по российским кораблям в акватории Бердянска.

Как отмечали в ВСУ, россияне использовать "Новочеркасск" как логистический объект для транспортировки важных грузов.

Детальнее об операции украинских войск по уничтожению "Новочеркасска" - в материале РБК-Украина.

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