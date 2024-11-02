Россияне начали поднимать со дна "Новочеркасск", потопленный в декабре 2023 года

Уничтожение "Новочеркасска"

Напомним, что большой десантный российский корабль "Новочеркасск" был потоплен в Феодосийском порту 26 декабря 2023 года.

Силы обороны уничтожили вражеский корабль ракетным ударом. Это была не первая атака на "Новочеркасск". Первый удар был 24 марта 2022 года. Тогда ракетные войска ВСУ нанесли удар по российским кораблям в акватории Бердянска.

Как отмечали в ВСУ, россияне использовать "Новочеркасск" как логистический объект для транспортировки важных грузов.

Детальнее об операции украинских войск по уничтожению "Новочеркасска" - в материале РБК-Украина.

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