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Росіяни почали мобілізовувати вихідців з Середньої Азії після теракту у Підмосков'ї

Україна, П'ятниця 05 квітня 2024 14:49
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Росіяни почали мобілізовувати вихідців з Середньої Азії після теракту у Підмосков'ї Фото: мобілізація РФ вихідців з Середньої Азії після теракту в Крокусі (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Росія почала нову хвилю мобілізації етнічних меншин на загарбницьку війну проти України після теракту у ТЦ "Крокус" у Підмосков'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Використовуючи масову страту людей у Москві, росіяни з одного боку звинувачують Україну, а з іншого почали облави на вихідців з Центральної Азії. Заробітчанам пропонують укласти контракт зі ЗС РФ, або погрожують депортацією", - йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву зазначають, що деякі довірливі охочі все ж таки укладають контракт, сподіваючись повернутись живими.

"Так, на навчальних полігонах вздовж кордону з Україною зафіксовано прибуття перших партій заробітчан з Азії", - інформують в ЦНС.

Що передувало

Нагадаємо, 3 квітня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Росія готує додаткову мобілізацію 300 тисяч людей.

За його словами, згідно з планами країни-агресора, така мобілізація має відбутися до 1 червня.

При цьому кілька днів тому глава української держави попереджав, що окупанти готують новий наступ. Він може розпочатися вже наприкінці травня чи на початку червня.

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Москва Теракт Війна Росії проти України
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