Росіяни почали мобілізовувати вихідців з Середньої Азії після теракту у Підмосков'ї

Росія почала нову хвилю мобілізації етнічних меншин на загарбницьку війну проти України після теракту у ТЦ "Крокус" у Підмосков'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Використовуючи масову страту людей у Москві, росіяни з одного боку звинувачують Україну, а з іншого почали облави на вихідців з Центральної Азії. Заробітчанам пропонують укласти контракт зі ЗС РФ, або погрожують депортацією", - йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву зазначають, що деякі довірливі охочі все ж таки укладають контракт, сподіваючись повернутись живими.

"Так, на навчальних полігонах вздовж кордону з Україною зафіксовано прибуття перших партій заробітчан з Азії", - інформують в ЦНС.