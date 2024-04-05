Россияне начали мобилизовывать выходцев из Средней Азии после теракта в Подмосковье
Россия начала новую волну мобилизации этнических меньшинств на захватническую войну против Украины после теракта в ТЦ "Крокус" в Подмосковье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Используя массовую казнь людей в Москве, россияне с одной стороны обвиняют Украину, а с другой начали облавы на выходцев из Центральной Азии. Работникам предлагают заключить контракт с ВС РФ или угрожают депортацией", - говорится в сообщении.
В Центре нацсопротивления отмечают, что некоторые доверчивые желающие все же заключают контракт, надеясь вернуться живыми.
"Да, на учебных полигонах вдоль границы с Украиной зафиксировано прибытие первых партий гастарбайтеров из Азии", - информируют в ЦНС.
Что предшествовало
Напомним, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч человек.
По его словам, согласно планам страны-агрессора такая мобилизация должна состояться до 1 июня.
При этом несколько дней назад глава украинского государства предупреждал, что оккупанты готовят новое наступление. Он может начаться уже в конце мая или начале июня.
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