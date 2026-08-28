Росіяни почали масово тікати з країни на тлі тихої мобілізації, - Politico

Черги на кордоні з Грузією

Лише за минулий тиждень контрольно-пропускний пункт "Верхній Ларс" перетнули понад 113 тисяч росіян. Це один з найбільших потоків за час війни, який співпав з дедалі гучнішими розмовами про новий призов.

Схожу картину Грузія вже бачила восени 2022 року. Тоді після оголошення часткової мобілізації та призову 300 тисяч чоловіків країна прийняла понад 100 тисяч росіян лише за тиждень.

Грузія - одна з небагатьох сусідніх країн, куди громадяни Росії можуть в'їхати без візи.

Кремль офіційно все заперечує

Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив журналістам, що масова мобілізація Кремлю не потрібна.

"Наразі нам не потрібна масова мобілізація; наскільки мені відомо, вона не планується і не очікується", - заявив Небензя.

Речник уряду Росії Дмитро Пєсков своєю чергою стверджує, що будь-які розмови про мобілізацію "підкидає українська влада".

Нагадаємо, 25 серпня постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав росіян залишити країну, попередивши про нову хвилю примусової мобілізації після псевдовиборів до Держдуми.