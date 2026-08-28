Россияне начали массово бежать из страны на фоне тихой мобилизации, - Politico

На границе России с Грузией зафиксирован огромный поток людей и машин. Тысячи россиян бегут из страны, опасаясь, что Кремль готовит новую волну мобилизации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Politico/
Только за прошлую неделю контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" пересекли более 113 тысяч россиян. Это один из самых больших потоков за время войны, который совпал с громкими разговорами о новом призыве.
Похожую картину Грузия уже видела осенью 2022 года. Тогда после объявления частичной мобилизации и призыва 300 тысяч человек страна приняла более 100 тысяч россиян всего за неделю.
Грузия - одна из немногих соседних стран, куда граждане России могут въехать без визы.
Посол России в ООН Василий Небензя заявил журналистам, что массовая мобилизация Кремля не требуется.
"Пока нам не нужна массовая мобилизация; насколько мне известно, она не планируется и не ожидается", - заявил Небензя.
Спикер правительства России Дмитрий Песков в свою очередь утверждает, что любые разговоры о мобилизации "подбрасывают украинские власти".
Напомним, 25 августа постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал россиян покинуть страну, предупредив о новой волне принудительной мобилизации после псевдовыборов в Госдуму.
По его словам, глава Кремля Владимир Путин планирует мобилизовать до 500 тысяч человек и отправить их на войну в Украину.
Между тем, по данным украинской разведки, обнародованным 27 августа, диктатор согласовал мобилизацию и контрактирование заключенных женщин из тюрем и лагерей по одиннадцати статьям Уголовного кодекса.
Кремль рассчитывает привлечь в армию 300 тысяч человек в этом году и еще столько же - в 2027-м.