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Россияне начали массово бежать из страны на фоне тихой мобилизации, - Politico

16:19 28.08.2026 Пт
2 мин
Очереди на границе с Грузией напоминают осень 2022 года
aimg Елена Чупровская
Фото: Кремль готовит тихую мобилизацию, а россияне массово бегут из страны (Getty Images)

На границе России с Грузией зафиксирован огромный поток людей и машин. Тысячи россиян бегут из страны, опасаясь, что Кремль готовит новую волну мобилизации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Politico/

Очереди на границе с Грузией

Только за прошлую неделю контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" пересекли более 113 тысяч россиян. Это один из самых больших потоков за время войны, который совпал с громкими разговорами о новом призыве.

Похожую картину Грузия уже видела осенью 2022 года. Тогда после объявления частичной мобилизации и призыва 300 тысяч человек страна приняла более 100 тысяч россиян всего за неделю.

Грузия - одна из немногих соседних стран, куда граждане России могут въехать без визы.

Кремль официально все отрицает

Посол России в ООН Василий Небензя заявил журналистам, что массовая мобилизация Кремля не требуется.

"Пока нам не нужна массовая мобилизация; насколько мне известно, она не планируется и не ожидается", - заявил Небензя.

Спикер правительства России Дмитрий Песков в свою очередь утверждает, что любые разговоры о мобилизации "подбрасывают украинские власти".

Напомним, 25 августа постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал россиян покинуть страну, предупредив о новой волне принудительной мобилизации после псевдовыборов в Госдуму.

По его словам, глава Кремля Владимир Путин планирует мобилизовать до 500 тысяч человек и отправить их на войну в Украину.

Между тем, по данным украинской разведки, обнародованным 27 августа, диктатор согласовал мобилизацию и контрактирование заключенных женщин из тюрем и лагерей по одиннадцати статьям Уголовного кодекса.

Кремль рассчитывает привлечь в армию 300 тысяч человек в этом году и еще столько же - в 2027-м.

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