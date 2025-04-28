Росіяни почали активно використовувати мотоцикли для штурмів: у ЗСУ назвали причини

Російські окупанти почали активніше використовувати мотоцикли для штурмів на фронті. На це є дві причини.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.

"Тут є два моменти. Перше - це момент з нестачею, бо у них справді не вистачає зараз легкої техніки, тому вони пересідають на мотоцикли доволі активно. Це вимушений момент", - сказав Трегубов.

Також, за його словами, росіяни використовують мотоцикли з тактичних міркувань.

"Вони вважають, що це допомагає їм швидше долати відстань, щоб уникати ударів українських дронів. Як на мене, це не так. Статистично не те щоб це дає їм якийсь виграш", - пояснив речник.