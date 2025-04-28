Росіяни почали активно використовувати мотоцикли для штурмів: у ЗСУ назвали причини
Російські окупанти почали активніше використовувати мотоцикли для штурмів на фронті. На це є дві причини.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.
"Тут є два моменти. Перше - це момент з нестачею, бо у них справді не вистачає зараз легкої техніки, тому вони пересідають на мотоцикли доволі активно. Це вимушений момент", - сказав Трегубов.
Також, за його словами, росіяни використовують мотоцикли з тактичних міркувань.
"Вони вважають, що це допомагає їм швидше долати відстань, щоб уникати ударів українських дронів. Як на мене, це не так. Статистично не те щоб це дає їм якийсь виграш", - пояснив речник.
Росіяни використовують мотоцикли на фронті
Нагадаємо, ще у березні ми повідомляли, що російські війська на одному з напрямків фронту кинули в атаку 40 мотоциклів. Окупанти за зиму почати активніше використовувати на передовій такий транспорт.
Також нещодавно ЗСУ зупинили спробу прориву росіян на мотоциклах під Краматорськом. Оператори дронів знищили 18 мотоциклістів.
Минулого тижня українські дрони зупинили штурм окупантів, які намагалися на мотоциклах дістатися позицій ЗСУ на Торецькому напрямку. Щоб росіяни не повторили спроби, українські бійці знищили мототехніку ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.