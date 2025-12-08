Росіяни платять за бензин більше, ніж американці: у чому причина

У Росії ціни на бензин злетіли на 8% вище, ніж у США, через високі податки та збори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику Росстату та росЗМІ .

Так, через падіння світових цін на нафту, американське пальне стрімко дешевшає, тоді як російський ринок демонструє протилежну тенденцію.

Експерти пояснюють: у вартості пального в РФ сама нафта займає лише близько 10%, натомість податки та збори формують майже 60% кінцевої ціни, що й робить бензин рекордно дорогим для споживачів.

Ціна на пальне в США

Роздрібні ціни на бензин у США впали нижче психологічної позначки у 3 долари за галон – це найнижчий рівень із 2021 року, повідомило Міністерство енергетики США.

При цьому американське паливо дешевшає вже не перший рік. Це відбувається завдяки падінню світових цін на нафту, яка формує приблизно половину кінцевої вартості бензину для американських споживачів.

За даними EIA, на 1 грудня середня ціна на бензин у США склала 2,98 долара за галон, а в деяких регіонах - навіть нижче. На узбережжі Мексиканської затоки галон коштує лише 2,55 долара, тоді як на Заході США ціни перевищують 4 долари. Головний чинник здешевлення - обвал вартості нафти: Brent торгується біля позначки 63 долари за барель, а аналітики прогнозують подальше падіння до 50 доларів, а в перспективі - навіть 40 доларів.

До речі, у США ціни традиційно знижуються після завершення літнього сезону, а цього року додатковим фактором стала ще й слабка динаміка попиту. Аналітики JPMorgan припускають, що за відсутності втручання ОПЕК Brent може впасти до 30 доларів у 2026 році, що й надалі стримуватиме американські ціни на пальне.

Ціна на пальне в Росії

В Росії ж бензин дорожчає попри глобальне здешевлення нафти. За даними Росстату, за 11 місяців 2025 року ціна зросла на 11,2%, що вдвічі швидше за інфляцію. Середня вартість літра пального на початок грудня становить 64,87 рубля, що в перерахунку - близько 3,23 доларів за галон. Тобто російський бензин уже на 8% дорожчий, ніж у США.

Натомість у Росії ситуація протилежна: бензин там дорожчає швидше за інфляцію, а в його ціні нафта займає лише близько 10%, тоді як податки та збори становлять майже 60%.

До речі, експерти пояснюють це не лише податковим навантаженням, а й штучним квазиринковим ціноутворенням.

Росія підтримує так званий "демпфер", що компенсує нафтовим компаніям різницю між внутрішніми та експортними цінами, фактично роблячи ринок залежним від бюджетних дотацій. Саме тому вартість пального майже не реагує на падіння світових котирувань.

Відзначимо, що оптові ціни в РФ у грудні дещо впали - на 7% - після обмеження експорту палива та коригування біржових механізмів. Проте аналітики не очікують тривалого здешевлення через майбутні сезонні закупівлі та повернення попиту перед новорічними святами.