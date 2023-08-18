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Росіяни планують провести масштабну мобілізацію в окупованому Криму, - "Атеш"

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П'ятниця 18 серпня 2023 01:10
Росіяни планують провести масштабну мобілізацію в окупованому Криму, - "Атеш" Фото: росіяни планують провести масштабну мобілізацію в окупованому Криму
Автор: Наталія Кава

Російські військові планують провести масштабну мобілізацію в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал активістів підпільного руху "АТЕШ".

За даними партизанів, окупанти планують провести мобілізацію серед усіх вікових груп населення Криму.

"Це підтверджує попередню інформацію наших агентів про те, що окупанти готують масштабну мобілізацію населення окупованих українських регіонів після так званих "виборів" у вересні", - сказано у повідомленні.

Варто нагадати, що в деяких окупованих регіонах України росіяни вже оголосили про проведення так званих виборів.

"Вибори" на окупованих територіях

Наприкінці травня в РФ внесли зміни до закону, який дозволяє проводити вибори на окупованих територіях. Тепер, 10 вересня під час місцевих виборів в Росії, псевдовибори пройдуть і на ТОТ.

Британська розвідка зазначала, що РФ хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", тому планує організувати псевдовибори в той же день, що й вибори у Росії.

Ми також писали, що росіяни планують змусити жителів тимчасово окупованих територій Херсонської області взяти участь в так званих "виборах", які пройдуть там у вересні.

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