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Росіяни хочуть організувати "волонтерські рухи" на окупованих територіях, - ЦНС

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Київ, Четвер 06 квітня 2023 15:35
Росіяни хочуть організувати "волонтерські рухи" на окупованих територіях, - ЦНС Фото: росіяни планують організувати "волонтерські рухи" на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Російські загарбники збираються організувати так звані "волонтерські рухи" на тимчасово окупованих територіях. Це робитимуть заради пропаганди для жителів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр національного спротиву

"Російська пропагандистська машина створює мережу "волонтерських рухів" на тимчасово окупованих територіях. Проте "волонтери" в цьому випадку, термін відносний, адже за це молоді заробітчани з РФ отримують гроші від "росмолоді" - федеральної структури, яка відповідає за фінансування молодіжних кремлівських проєктів", - йдеться в повідомленні.

Також у ЦНС додають що, зараз росіяни активно видають гранти на так зване волонтерство у тимчасово захоплених землях.

Крім цього, окупанти фінансують проекти з кіберспорту та відпочинку дітей. Таким чином вони намагаються імітувати "підтримку окупації з боку місцевих" та асимілювати молодь.

Нагадаємо, окупанти не допускають до посівної фермерів в Запорізькій області без паспорту РФ.

Також раніше ми писали про те, що у Старобільську Луганської області окупаційна "влада" використовує представників комунальних служб для заселення російських військових у квартири та будинки, які тимчасово залишили мешканці.

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