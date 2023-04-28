Росіяни планують "евакуювати" всіх школярів з окупованої Горлівки, - ЦНС
Російські загарбники планують "евакуювати" всіх школярів з окупованої Горлівки (Донецька область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Росіяни продовжують політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, спрямовану на викрадення українських дітей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Горлівці росіяни планують вивести всіх школярів в кінці навчального року, під приводом "евакуації". Звичайно, що батькам доведеться їхати з дітьми.
"Це робиться для того, аби вивезти українців до РФ й надалі асимілювати їх та знищити в дітей українську ідентичність. Все це і є ознакою геноциду згідно з нормами міжнародного права", - додали в ЦНС.
Нагадаємо, що у четвер, 27 квітня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою засуджується примусова депортація українців до Росії.
Раніше повідомлялось, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.
При цьому ордер на арешт діятиме до кінця їхнього життя, поки вони не постануть перед судом.
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