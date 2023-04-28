ua ru
Пт, 28 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни планують "евакуювати" всіх школярів з окупованої Горлівки, - ЦНС

Новость на русском →
Горлівка, П'ятниця 28 квітня 2023 15:20
Росіяни планують "евакуювати" всіх школярів з окупованої Горлівки, - ЦНС Фото: Діти (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники планують "евакуювати" всіх школярів з окупованої Горлівки (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Росіяни продовжують політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, спрямовану на викрадення українських дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Горлівці росіяни планують вивести всіх школярів в кінці навчального року, під приводом "евакуації". Звичайно, що батькам доведеться їхати з дітьми.

"Це робиться для того, аби вивезти українців до РФ й надалі асимілювати їх та знищити в дітей українську ідентичність. Все це і є ознакою геноциду згідно з нормами міжнародного права", - додали в ЦНС.

Нагадаємо, що у четвер, 27 квітня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою засуджується примусова депортація українців до Росії.

Раніше повідомлялось, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.

При цьому ордер на арешт діятиме до кінця їхнього життя, поки вони не постануть перед судом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Горлівка ДНР Донецька область Війна в Україні
NEWS
Воїни ССО показали вуличні бої у Бахмуті (відео)
Воїни ССО показали вуличні бої у Бахмуті (відео)
DAILY
Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна