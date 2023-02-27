Окупанти в Херсонській області готуються тікати в Крим через страх деокупації, - Генштаб

Окупанти готуються до втечі з Олешок та Скадовську Херсонської області. Вони оголосили про так звану "евакуацію", побоюючись деокупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"Через побоювання деокупації українських територій, в населеному пункті Олешки та Скадовськ Херсонської області російська окупаційна так звана "влада" готується до втечі на територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, з 21 лютого був помічений виїзд місцевих колаборантів до Бахчисараю, Сімферополя та Керчі, а з 24 лютого окупанти оголосили про так звану "евакуацію" для всіх охочих.

"Для перевезення колаборантів ворог залучив військові вантажні автомобілі, з собою дозволено брати лише ручний багаж", - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, як розповіли в ОК "Південь", ЗСУ працюють над тим, щоб відсунути росіян від Дніпра в Херсонській області.

Додамо, тим часом тиск окупаційної "влади" на жителів Скадовська став дуже значним.

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