Росіяни пішли у масований наступ з бронетехнікою на двох напрямках, - Тарнавський

Росіяни активно атакують на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В масованих наступах вони використовують бронетехніку та авіацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
"Два дні тому ворог розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Активно застосовує авіацію. Керовані авіабомби", - йдеться в повідомленні.
За дві доби ворог наніс 19 авіаударів. Зокрема, протягом вчорашнього дня було відбито 42 атаки противника східніше Новобахмутівки, південніше Сєверного та Тоненького і в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського.
Позавчора на Авдіївському напрямку відбито 49 атак і знищено 11 російських танків та 15 інших бронемашин.
"Поблизу Авдіївки окупанти намагаються йти вперед як на півночі, так і на півдні", - інформує Тарнавський.
Він зазначає, що ворог активний і в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки, де минулої доби наші захисники відбили 14 атак.
Позавчора на Запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника південніше Новодарівки та західніше Новопокровки. А вчора ворог тричі атакував північніше Приютного та західніше Новопокровки.
Водночас на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активно завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці
Загальні втрати ворога минулої доби склали 430 осіб.
Знищено 7 одиниць військової техніки, зокрема:
За даними Генштабу, протягом минулої доби українські військові відбили понад 40 атак противника на Авдіївському напрямку, продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Ракетні війська уразили 3 районах зосередження особового складу противника.
Також, згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська 11 грудня продовжили контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області. Також ЗСУ продовжували проводити наземні операції в районі Кринок на лівому березі Херсонської області.
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