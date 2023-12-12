Россияне пошли в массированное наступление с бронетехникой на двух направлениях, - Тарнавский

"Два дня назад враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники в Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет авиацию. Управляемые авиабомбы", - говорится в сообщении.

Вражеские атаки за двое суток

За двое суток враг нанес 19 авиаударов. В частности, в течение вчерашнего дня было отбито 42 атаки противника восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького и в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского.

Позавчера на Авдеевском направлении отбиты 49 атак и уничтожены 11 российских танков и 15 других бронемашин.

"Вблизи Авдеевки оккупанты пытаются идти вперед как на севере, так и на юге", - информирует Тарнавский.

Он отмечает, что враг активен и в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки, где за прошедшие сутки наши защитники отбили 14 атак.

Ситуация на юго-восточных направлениях

Позавчера на Запорожском направлении силы обороны отразили 3 атаки противника южнее Новодаровки и западнее Новопокровки. А вчера враг трижды атаковал севернее Приютного и западнее Новопокровки.

В то же время на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активно наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике.

Потери врага за прошедшие сутки

Общие потери врага за прошедшие сутки составили 430 человек.

Уничтожено 7 единиц военной техники, в том числе: