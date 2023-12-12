Россияне пошли в массированное наступление с бронетехникой на двух направлениях, - Тарнавский

Россияне активно атакуют на Авдеевском и Марьинском направлениях. В массированных наступлениях они используют бронетехнику и авиацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"Два дня назад враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники в Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет авиацию. Управляемые авиабомбы", - говорится в сообщении.
За двое суток враг нанес 19 авиаударов. В частности, в течение вчерашнего дня было отбито 42 атаки противника восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького и в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского.
Позавчера на Авдеевском направлении отбиты 49 атак и уничтожены 11 российских танков и 15 других бронемашин.
"Вблизи Авдеевки оккупанты пытаются идти вперед как на севере, так и на юге", - информирует Тарнавский.
Он отмечает, что враг активен и в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки, где за прошедшие сутки наши защитники отбили 14 атак.
Позавчера на Запорожском направлении силы обороны отразили 3 атаки противника южнее Новодаровки и западнее Новопокровки. А вчера враг трижды атаковал севернее Приютного и западнее Новопокровки.
В то же время на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активно наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике.
Общие потери врага за прошедшие сутки составили 430 человек.
Уничтожено 7 единиц военной техники, в том числе:
По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные отразили более 40 атак противника на Авдеевском направлении, продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Ракетные войска поразили в 3 районах сосредоточения личного состава противника.
Также, согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска 11 декабря продолжили контнаступательные операции в западной части Запорожской области. Также ВСУ продолжали проводить наземные операции в районе Крынок на левом берегу Херсонской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.