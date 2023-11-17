Росіяни підвищують градус напруження перед можливими обстрілами енергетики, - Гуменюк

Останнім часом у росіян спостерігається підготовка тактичної авіації. Таким чином окупанти підвищують градус напруження перед можливими обстрілами енергетичних об'єктів України цієї зими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Певну аналітику можемо провести. Зокрема відстежити активність на аеродромах стратегічної авіації. З розумінням, що можливо і підтягнуться ракетоносії морського базування", - сказала Гуменюк.
Вона додала, що у росіян спостерігається також підготовка тактичної авіації.
"В тому числі випробовування, їх, які вони проводять з дозаправкою в повітрі, очевидно, всіма силами намагаючись підвищити градус напруження перед відповідним етапом похолодання й такої загрози обстрілу енергетики", - зазначила речниця.
За її словами, наразі в Чорному морі угруповування невелике, але фрегат окупанти вивели. Це вісім ракет "Калібр", які готові до застосування.
"Також довгий час не було на чергуванні надводного ракетоносія, як і підводного. Вони переховувалися в пунктах базування, оскільки дуже помірне. Зараз море помірне і фрегат може витримувати таку погоду. Не виключено, що навіть приховуючись за такими погодними умовами, ворог може застосувати й ракетоносії з моря", - додала Гуменюк.
Нагадаємо, українців напередодні осені та зими попереджають про ймовірні нові масові обстріли з боку окупантів. Ціллю росіян може стати енергетика України. Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла.
Відомо, що українські інженери напередодні зими пройшли навчання у Британії. Мета програми - захист енергетики у разі ймовірних атак Росії.
При цьому ГУР підтверджує, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.
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