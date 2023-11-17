Россияне повышают градус напряжения перед возможными обстрелами энергетики, - Гуменюк

"Определенную аналитику можем провести. В частности, отследить активность на аэродромах стратегической авиации. С пониманием, что возможно и подтянутся ракетоносители морского базирования", - сказала Гуменюк.

Она добавила, что у россиян наблюдается также подготовка тактической авиации.

"В том числе испытания, которые они проводят с дозаправкой в воздухе, очевидно, всеми силами пытаясь повысить градус напряжения перед соответствующим этапом похолодания и такой угрозы обстрела энергетики", - отметила спикер.

По ее словам, сейчас в Черном море группировка небольшая, но фрегат оккупанты вывели. Это восемь ракет "Калибр", готовых к применению.

Также долгое время не было на дежурстве надводного ракетоносителя, как и подводного. Они скрывались в пунктах базирования, поскольку очень умеренное. Сейчас море умеренное и фрегат может выдерживать такую погоду. Не исключено, что даже скрываясь за такими погодными условиями, враг может применить и ракетоносители с моря", - добавила Гуменюк.

Украина готовится к атакам РФ зимой

Напомним, украинцев накануне осени и зимы предупреждают о возможных новых массовых обстрелах со стороны оккупантов. Целью россиян может стать энергетика Украины. Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света.

Известно, что украинские инженеры в преддверии зимы прошли обучение в Британии. Цель программы - защита энергетики в случае вероятных атак России.

При этом ГУР подтверждает, что Россия скапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.