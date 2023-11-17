RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне повышают градус напряжения перед возможными обстрелами энергетики, - Гуменюк

Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В последнее время у россиян наблюдается подготовка тактической авиации. Таким образом оккупанты повышают градус напряжения перед возможными обстрелами энергетических объектов Украины этой зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

"Определенную аналитику можем провести. В частности, отследить активность на аэродромах стратегической авиации. С пониманием, что возможно и подтянутся ракетоносители морского базирования", - сказала Гуменюк.

Она добавила, что у россиян наблюдается также подготовка тактической авиации.

"В том числе испытания, которые они проводят с дозаправкой в воздухе, очевидно, всеми силами пытаясь повысить градус напряжения перед соответствующим этапом похолодания и такой угрозы обстрела энергетики", - отметила спикер.

По ее словам, сейчас в Черном море группировка небольшая, но фрегат оккупанты вывели. Это восемь ракет "Калибр", готовых к применению.

Также долгое время не было на дежурстве надводного ракетоносителя, как и подводного. Они скрывались в пунктах базирования, поскольку очень умеренное. Сейчас море умеренное и фрегат может выдерживать такую погоду. Не исключено, что даже скрываясь за такими погодными условиями, враг может применить и ракетоносители с моря", - добавила Гуменюк.

Украина готовится к атакам РФ зимой

Напомним, украинцев накануне осени и зимы предупреждают о возможных новых массовых обстрелах со стороны оккупантов. Целью россиян может стать энергетика Украины. Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света.

Известно, что украинские инженеры в преддверии зимы прошли обучение в Британии. Цель программы - защита энергетики в случае вероятных атак России.

При этом ГУР подтверждает, что Россия скапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетна атакаВойна России против Украины