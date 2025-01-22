Росіяни підвищили тарифи на залізничний транспорт для людей в окупації, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

За даними інформаційного ресурсу, тарифи на перевезення стрімко зросли розчиняючи з 1 січня 2025 року. Зокрема, відтепер проїзд до Луганська коштує 955 рублів, хоча в минулому році вартість було 585 рублів.

"Однак, ситуація з залізницею в Донецьку не зазнала жодних покращень та залишається катастрофічною: рейси постійно скасовуються, станції занедбані", - йдеться у повідомленні.

Також подібна ситуація спостерігається на території тимчасово окупованої Луганської області, де ціни на громадський транспорт підвищили до 40 рублів. При цьому не було жодних так званих "покращень" для місцевого населення.

"Таким чином, окупанти не мають жодних намірів покращувати умови життя для місцевих жителів, а лише підсилють фінансовий тиск та демонструють цілковиту байдужість до базових людських потреб на ТОТ", - додав ресурс.