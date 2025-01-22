Россияне повысили тарифы на железнодорожный транспорт для людей в оккупации, - ЦНС

Российская оккупационная власть продолжает оказывать давление на жителей временно оккупированного Донецка. В частности, враг ввел новые тарифы на железнодорожные перевозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

По данным информационного ресурса, тарифы на перевозки стремительно выросли растворяя с 1 января 2025 года. В частности, отныне проезд в Луганск стоит 955 рублей, хотя в прошлом году стоимость была 585 рублей.

"Однако, ситуация с железной дорогой в Донецке не претерпела никаких улучшений и остается катастрофической: рейсы постоянно отменяются, станции заброшены", - говорится в сообщении.

Также подобная ситуация наблюдается на территории временно оккупированной Луганской области, где цены на общественный транспорт повысили до 40 рублей. При этом не было никаких так называемых "улучшений" для местного населения.

"Таким образом, оккупанты не имеют никаких намерений улучшать условия жизни для местных жителей, а только усиливают финансовое давление и демонстрируют полное равнодушие к базовым человеческим потребностям на ВОТ", - добавил ресурс.