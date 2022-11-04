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Россияне взрывают суда под Херсоном. Днепру угрожает экологическая катастрофа

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Украина, Пятница 04 ноября 2022 23:00
Россияне взрывают суда под Херсоном. Днепру угрожает экологическая катастрофа Фото: на Днепре под Херсоном возможна экологическая катастрофа из-за подрыва судов захватчиками (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Под Херсоном оккупанты подрывают суда, из-за чего в Днепр попал немалый объем горюче-смазочных веществ. Это чревато экологической катастрофой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

По предварительным оценкам, в воду попало до 10 тонн горюче-смазочных материалов, что может привести к уничтожению речной флоры и фауны, а также отравлению местности на десятки лет. В дальнейшем опасные вещества могут попасть в дельту Днепра, в заповедную зону Национального природного парка «Нижнеднепровский» и дальше вплоть до Черного моря.

"Для ликвидации последствий необходимо как можно быстрее перекрыть нефтяные пятна и собрать их. Украина не может оперативно это сделать, потому что у наших специалистов нет доступа к временно оккупированным территориям", - отмечает Янушевич.

Поэтому Херсонская областная военная администрация обратилась в правоохранительные органы с целью фиксации экопреступления российских оккупантов.

Напомним, эти территории охраняются Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях, имеющих мировое значение преимущественно как среда обитания водоплавающих птиц. Поэтому эта экологическая катастрофа может иметь и международные последствия.

Ранее сообщалось, что Россия за месяцы войны нанесла значительный ущерб экологии Украины, в частности Черному морю.

В целом из-за действий России с начала масштабной жестокой агрессии против Украины окружающей среде страны нанесен ущерб более чем на 1,35 трлн гривен.

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