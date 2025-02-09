Росіяни під Покровськом втратили за місяць більше, ніж у другій чеченській війні, - ЗСУ

"Під Покровськом тільки безповоротних (втрат РФ, - ред.) 7 тисяч за січень... Давайте порівняємо. Згідно з офіційної декларації росіян, у другій чеченській (війні, - ред.) вони втратили безповоротно 6 тисяч осіб", - сказав речник.

Він додав, що таких втрат зазнає окупант, при цьому не штурмуючи місто, а намагаючись обійти його.

"Тобто на одному напрямку за місяць вони втрачають стільки, скільки втрачали в сучасних локальних війнах", - зазначив Трегубов.



скриншот deepstatemap.live



За словами речник, Покровський напрямок залишається найгарячішим. За минулу добу там зафіксовано до 54 бойових зіткнень. Трегубов зазначив, що просування у росіян під Покровськом за останній місяць не дуже велике.