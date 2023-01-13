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Росіяни "під кайфом" ледь не вийшли на українські позиції (перехоплення)

Фото: росіяни "під кайфом" ледь не вийшли на українські позиції (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Після приняття психотропних речовин російські військові ледь не вийшли на українські позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки в Telegram.

"Валя, ти не повіриш, мої довб**би пообкурювались вчора, вони очі в ні**я, якісь кролики-зайчики", - розповів жінці окупант.

Під час розмови з подругою вона розповіла, що її чоловік відтягував військових, що перебували в наркотичному сп'янінні, від позицій українських військових.

До того ж жінка повідомила подрузі, що її чоловіка шахтаря й самого покарали за вживання наркотичних речовин, проте як саме покарали вона не уточнює.

"Він же ширнувся, бл**ь, і його певно покарали... він же не штурмовик, він шахтар", - пояснила росіянка.

Нагадаємо, під час одного з перехоплень окупант жалівсь, що його товаришів труять горілкою.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за оновленими російськими внутрішніми правилами, що були направлені на боротьбу з пияцтвом, відтепер за алкогольне сп'яніння чи запах перегару є наказ розстрілювати на місці.

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