UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни під час останніх обстрілів України використали "свіжі" ракети, - Євлаш

Фото: речник Повітряних сил України Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни під час останніх обстрілів Українських територій використали ракети, що були виготовлені нещодавно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил України Іллю Євлаша в ефірі національного телемарафону.

"Ракети виготовленні саме за останні роки - 2023-2024 рік. Ці ракети є "свіжими" - тільки но ракета була виготовлена - вона одразу була застосована", - зазначив речник командування Повітряних Сил України.

За його словами, станом на зараз на складах у РФ може зберігатися до 950 ракет, але скільки саме вони можуть застосувати - невідомо.

Обстріл України 9 квітня

Нагадаємо, що у ніч на 9 квітня російські війська знову атакували Україну. Для цього окупанти зокрема використали:

  • 20 ударних дронів типу Shahed, які були запущені із мису Чауда - Крим;
  • 4 зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованої території Донецької області.

 

Повітряним силам вдалось знищити усі 20 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській й інших областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили УкраїниВійна Росії проти України