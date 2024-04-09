Россияне во время последних обстрелов Украины использовали "свежие" ракеты, - Евлаш

"Ракеты изготовлены именно за последние годы - 2023-2024 год. Эти ракеты являются "свежими" - только ракета была изготовлена - она сразу была применена", - отметил представитель командования Воздушных Сил Украины.

По его словам, по состоянию на сейчас на складах в РФ может храниться до 950 ракет, но сколько именно они могут применить - неизвестно.

Обстрел Украины 9 апреля

Напомним, что в ночь на 9 апреля российские войска снова атаковали Украину. Для этого оккупанты в частности использовали: