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Россияне во время последних обстрелов Украины использовали "свежие" ракеты, - Евлаш

Фото: спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне во время последних обстрелов украинских территорий использовали ракеты, которые были изготовлены недавно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Украины Илью Евлаша в эфире национального телемарафона.

"Ракеты изготовлены именно за последние годы - 2023-2024 год. Эти ракеты являются "свежими" - только ракета была изготовлена - она сразу была применена", - отметил представитель командования Воздушных Сил Украины.

По его словам, по состоянию на сейчас на складах в РФ может храниться до 950 ракет, но сколько именно они могут применить - неизвестно.

Обстрел Украины 9 апреля

Напомним, что в ночь на 9 апреля российские войска снова атаковали Украину. Для этого оккупанты в частности использовали:

  • 20 ударных дронов типа Shahed, которые были запущены из мыса Чауда - Крым;
  • 4 зенитных управляемых ракеты С-300 с временно оккупированной территории Донецкой области.

 

Воздушным силам удалось уничтожить все 20 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской и других областях.

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