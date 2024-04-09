Росіяни під час останніх обстрілів України використали "свіжі" ракети, - Євлаш

Росіяни під час останніх обстрілів Українських територій використали ракети, що були виготовлені нещодавно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил України Іллю Євлаша в ефірі національного телемарафону.

"Ракети виготовленні саме за останні роки - 2023-2024 рік. Ці ракети є "свіжими" - тільки но ракета була виготовлена - вона одразу була застосована", - зазначив речник командування Повітряних Сил України.

За його словами, станом на зараз на складах у РФ може зберігатися до 950 ракет, але скільки саме вони можуть застосувати - невідомо.

Обстріл України 9 квітня

Нагадаємо, що у ніч на 9 квітня російські війська знову атакували Україну. Для цього окупанти зокрема використали: