Росіяни під час останніх обстрілів України використали "свіжі" ракети, - Євлаш
Росіяни під час останніх обстрілів Українських територій використали ракети, що були виготовлені нещодавно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил України Іллю Євлаша в ефірі національного телемарафону.
"Ракети виготовленні саме за останні роки - 2023-2024 рік. Ці ракети є "свіжими" - тільки но ракета була виготовлена - вона одразу була застосована", - зазначив речник командування Повітряних Сил України.
За його словами, станом на зараз на складах у РФ може зберігатися до 950 ракет, але скільки саме вони можуть застосувати - невідомо.
Обстріл України 9 квітня
Нагадаємо, що у ніч на 9 квітня російські війська знову атакували Україну. Для цього окупанти зокрема використали:
- 20 ударних дронів типу Shahed, які були запущені із мису Чауда - Крим;
- 4 зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованої території Донецької області.
Повітряним силам вдалось знищити усі 20 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській й інших областях.
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