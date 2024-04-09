Россияне во время последних обстрелов Украины использовали "свежие" ракеты, - Евлаш
Россияне во время последних обстрелов украинских территорий использовали ракеты, которые были изготовлены недавно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Украины Илью Евлаша в эфире национального телемарафона.
"Ракеты изготовлены именно за последние годы - 2023-2024 год. Эти ракеты являются "свежими" - только ракета была изготовлена - она сразу была применена", - отметил представитель командования Воздушных Сил Украины.
По его словам, по состоянию на сейчас на складах в РФ может храниться до 950 ракет, но сколько именно они могут применить - неизвестно.
Обстрел Украины 9 апреля
Напомним, что в ночь на 9 апреля российские войска снова атаковали Украину. Для этого оккупанты в частности использовали:
- 20 ударных дронов типа Shahed, которые были запущены из мыса Чауда - Крым;
- 4 зенитных управляемых ракеты С-300 с временно оккупированной территории Донецкой области.
Воздушным силам удалось уничтожить все 20 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской и других областях.
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