Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

5 квітня російські та українські війська продовжували вести позиційні бої на лінії фронту Куп’янськ-Сватове-Кремінна та на південний захід від Лисичанська. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки на Невське (20 км на північний захід від Кремінної), район Серебрянського лісу. (10 км на південь від Кремінної), на південь від Спірного (17 км на південний захід від Лисичанська).

Російське джерело стверджувало, що російські війська продовжували просуватися через українські оборонні позиції на околицях Макіївки (приблизно 25 км на північний захід від Кремінної) та біля балки Журавка. Інше російське джерело стверджувало, що російські війська безуспішно намагалися просунутися з напрямку Шипилівки (9 км на південь від Кремінної) у напрямку Серебрянського лісу та поблизу Торського (приблизно 16 км на захід від Кремінної).

Російське джерело стверджує, що російські війська також атакували поблизу Невського, Тернів (приблизно 21 км на північний захід від Кремінної) та Макіївки. На відео з геолокацією видно, як російські сили використовують термобаричну ракетну систему ТОС-1 і обстрілюють українські позиції на південь від Кремінної.

Бої на Донбасі

5 квітня російські війська продовжували досягати успіхів у Бахмуті та його околицях. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просувалися на північ від Бахмута як на північ від Хромового (2 км на захід від Бахмута), так і на північний схід від Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

Російські джерела стверджували, що бойовики "Вагнера" захопили школу на захід від стадіону "Металург" у центрі Бахмута. Інші російські джерела стверджували, що "Вагнер" досяг успіхів у центральному та східному Бахмуті та не зміг просунутися біля Іванівського на південний захід від Бахмута.

Генштаб України повідомив, що українські сили відбили наземні атаки в Бахмуті, на північний захід від Бахмута в районі Богданівки (5 км на північний захід) і на південний захід від Бахмута в районі Іванівського (2 км на південний захід). Російський військовий блогер припустив, що російські війська можуть спробувати подвійне оточення навколо Бахмута, спочатку оточивши прилеглу територію та перерізавши матеріально-технічні лінії до Часового Яру на південний захід від Бахмута, а потім перерізавши українські лінії через Хромове на північний захід від Бахмута.

Недавнє виділення термобаричних артилерійських систем ТОС-1А російським ВДВ 3 квітня може включати сили ВДВ, які діють навколо Бахмута. ISW спостерігала за силами ВДВ, включаючи 76-ту та 106-ту гвардійські повітряно-десантні дивізії, в районі Бахмута, і відеозаписи бойових дій, опубліковані 5 квітня, показують, як російські сили використовують ТОС-1А для ударів по цілях у Бахмуті. ISW продовжує оцінювати, що виділення цього рівня військового округу для операцій у Бахмуті не дасть російським силам вирішальної наступальної переваги.

5 квітня російські війська продовжували вести наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Авдіївки, на північний захід від Авдіївки в районі Новокалинового (11 км на північний захід), на захід від Авдіївки в районі Сіверного (5 км). на захід), на південний захід від Авдіївки біля Первомайського (11 км на південний захід) і на захід від міста Донецьк біля Мар’їнки.

Російські військові блогери стверджували, що російські війська здійснили невизначене просування поблизу Сіверного та Первомайського та атакували біля Авдіївки, на північ від Авдіївки біля Кераміка (10 км на північ), на південний захід від Авдіївки біля Красногорівки (22 км на південний захід) і в Мар’їнці.

Деякі російські "воєнкори" спростували повідомлення від 4 квітня про те, що українські війська здійснили прорив під Авдіївкою, але геолокаційні кадри від 4 квітня показують, що українські війська просунулися до позицій на захід від Новобахмутівки на північ від Авдіївки. Проте залишається незрозумілим, чи українські сили зберігають позиції в цих районах.

Російське джерело стверджувало, що 5 квітня російські війська прорвали українську оборону в східній Запорізькій області. Один російський військовий блогер стверджував, що російські сили досягли невизначених успіхів від Дорожнянки вгору по трасі T0401 у напрямку Гуляйполя, але ISW не може підтвердити ці заяви. Генштаб України повідомив, що російські війська не проводили наступальних дій на заході Донецької області. Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що російські війська відбили три українські диверсійно-розвідувальні групи на заході Донецької області.

"Південна вісь"

Російські війська 5 квітня продовжували оборону та обстріли вздовж лінії фронту на півдні України. Речник Східного угруповання військ (СВО) РФ Олександр Гордєєв заявив, що російські війська на запорізькому напрямку не дали українській диверсійно-розвідувальній групі проникнути в російський тил. у невизначеному місці.

Український Генштаб повідомляв, що російські війська в Херсонській та Запорізькій областях будують укріплення та оборонні рубежі. Російські війська також регулярно обстрілювали західну Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області.

Російські джерела звинуватили українські війська в ударі з безпілотника по об’єкту поблизу Запорізької АЕС (ЗАЕС) 5 квітня. Окупаційний депутат Запорізької області Володимир Рогов оприлюднив кадри, на яких стверджується, що дрон польського виробництва впав за кілька сотень метрів від заводу. Раніше ISW повідомляв про спроби Росії дискредитувати Україну, звинувативши українські сили в безвідповідальній поведінці поблизу ЗАЕС з метою консолідації контролю Росії над станцією.



