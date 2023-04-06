Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: карты боев от ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

5 апреля российские и украинские войска продолжали вести позиционные бои на линии фронта Купянск-Сватово-Кременная и юго-западнее Лисичанска. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские атаки на Невское (20 км к северо-западу от Кременной), район Серебрянского леса. (10 км к югу от Кременной), к югу от Спорного (17 км к юго-западу от Лисичанска).

Российский источник утверждал, что российские войска продолжали продвигаться через украинские оборонные позиции в окрестностях Макеевки (около 25 км северо-западнее Кременной) и у балки Журавка. Другой русский источник утверждал, что русские войска безуспешно пытались продвинуться по направлению Шипиловки (9 км к югу от Кременной) в направлении Серебрянского леса и вблизи Торского (приблизительно 16 км к западу от Кременной).

Российский источник утверждает, что российские войска также атаковали вблизи Невского, Тернов (примерно 21 км северо-западнее Кременной) и Макеевки. На видео с геолокацией видно, как российские силы используют термобарическую ракетную систему ТОС-1 и обстреливают украинские позиции к югу от Кременной.

Бои на Донбассе

5 апреля русские войска продолжали добиваться успехов в Бахмуте и его окрестностях. Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвигались к северу от Бахмута как к северу от Хромового (2 км к западу от Бахмута), так и к северо-востоку от Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута).

Российские источники утверждали, что боевики "Вагнера" захватили школу к западу от стадиона "Металлург" в центре Бахмута. Другие российские источники утверждали, что "Вагнер" добился успехов в центральном и восточном Бахмуте и не смог продвинуться у Ивановского юго-западнее Бахмута.

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили наземные атаки в Бахмуте, к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки (5 км к северо-западу) и к юго-западу от Бахмута в районе Ивановского (2 км к юго-западу). Российский военный блогер предположил, что российские войска могут попробовать двойное окружение вокруг Бахмута, сначала окружив прилегающую территорию и перерезав материально-технические линии во Временный Яр к юго-западу от Бахмута, а затем перерезав украинские линии через Хромово к северо-западу от Бахмута.

Недавнее выделение термобарических артиллерийских систем ТОС-1А российским ВДВ 3 апреля может включать силы ВДВ, действующие вокруг Бахмута. ISW наблюдала за силами ВДВ, включая 76-ю и 106-ю гвардейские воздушно-десантные дивизии, в районе Бахмута, и видеозаписи боевых действий, опубликованные 5 апреля, показывают, как российские силы используют ТОС-1А для ударов по целям в Бахмуте. ISW продолжает оценивать, что выделение этого уровня военного округа для операций в Бахмуте не даст российским силам решающее наступательное преимущество.

5 апреля российские войска продолжали вести наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили российские наземные атаки вблизи Авдеевки, к северо-западу от Авдеевки в районе Новокалинового (11 км к северо-западу), к западу от Авдеевки в районе Северного (5 км). к западу), юго-западнее Авдеевки возле Первомайского (11 км юго-западнее) и к западу от города Донецк возле Марьинки.

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска совершили неопределенное продвижение вблизи Северного и Первомайского и атаковали возле Авдеевки, к северу от Авдеевки возле Керамика (10 км к северу), к юго-западу от Авдеевки возле Красногоровки (22 км к юго-западу) и Мар .

Некоторые российские "военкоры" опровергли сообщения от 4 апреля о том, что украинские войска совершили прорыв под Авдеевкой, но геолокационные кадры от 4 апреля показывают, что украинские войска продвинулись к позициям к западу от Новобахмутовки к северу от Авдеевки. Однако остается непонятным, сохраняют ли украинские силы позиции в этих районах.

Российский источник утверждал, что 5 апреля русские войска прорвали украинскую оборону в восточной Запорожской области. Один российский военный блоггер утверждал, что российские силы добились неопределенных успехов от Дорожнянки вверх по трассе T0401 в направлении Гуляйполя, но ISW не может подтвердить эти заявления. Генштаб Украины сообщил, что российские войска не предпринимали наступательных действий на западе Донецкой области. Министерство обороны (МО) России заявило, что российские войска отразили три украинских диверсионно-разведывательных группы на западе Донецкой области.

"Южная ось"

Российские войска 5 апреля продолжали оборону и обстрелы вдоль линии фронта на юге Украины. Представитель Восточной группировки войск (СВО) РФ Александр Гордеев заявил, что российские войска на запорожском направлении не дали украинской диверсионно-разведывательной группе проникнуть в российский тыл. в неопределенном месте.

Украинский Генштаб сообщал, что русские войска в Херсонской и Запорожской областях строят укрепления и оборонные рубежи. Российские войска также регулярно обстреливали Западную Запорожскую, Херсонскую и Николаевскую области.

Российские источники обвинили украинские войска в ударе с беспилотника по объекту вблизи Запорожской АЭС (ЗАЭС) 5 апреля. Оккупационный депутат Запорожской области Владимир Рогов обнародовал кадры, на которых утверждается, что дрон польского производства упал в нескольких сотнях метров от завода. Ранее ISW сообщал о попытках России дискредитировать Украину, обвинив украинские силы в безответственном поведении вблизи ЗАЭС с целью консолидации контроля России над станцией.



